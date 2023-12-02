Düzce Yeşil Düzce Özel Eğitim Okulu'ndan 14. Pilav Günü Etkinliği

Düzce Yeşil Düzce Özel Eğitim Okulu tarafından düzenlenen 14. Pilav Günü Etkinliği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde büyük bir ilgiyle izlendi. Vali Selçuk Aslan ve diğer katılımcılar, öğrencilerin hazırladığı gösterileri büyük beğeniyle izledi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Yeşil Düzce Özel Eğitim Okulu tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dahilinde bu yıl 14.'si düzenlenen Pilav Günü Etkinliği büyük bir ilgiyle izlendi.

Yeşil Düzce Özel Eğitim Okulu tarafından geleneksel hale gelen pilav günü etkinliğine Vali Selçuk Aslan, yöneticiler, okul ve kurum müdürleri, öğretmenler, özel öğrencilerin aileleri katıldılar.

Özel öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler büyük bir ilgili ile izlendi. Öğrencilerin hazırladığı program katılanlar tarafından büyük beğeni alırken programı hazırlayan öğrencileri Vali Selçuk Aslan tek tek tebrik etti. - DÜZCE