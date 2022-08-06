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Düzce haberleri... Şevval Ekiz Düzcelilerle buluştu

Düzce haber: Şevval Ekiz Düzcelilerle buluştu Düzce'nin kızı sahnede döktürdü Dünya Düzce Günleri'nin beşinci gününde Düzceli Şevval Ekiz sahne aldı.

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Şevval Ekiz Düzcelilerle buluştu

Düzce'nin kızı sahnede döktürdü

DÜZCE - Dünya Düzce Günleri'nin beşinci gününde Düzceli Şevval Ekiz sahne aldı. Seslendirdiği şarkılar ile Düzcelileri adeta coşturarak, seyircilerden tam not aldı.

Düzce Belediyesi'nin şehrin tanıtımı için başlattığı Dünya Düzce Günleri'nin beşinci gününde Düzceli sanatçı Şevval Ekiz sahne aldı. Alanı dolduran binlerce vatandaşın karşısında seslendirdiği şarkılar ile Düzcelileri adeta unutulmaz bir gece yaşattı. Düzce'de sahneye çıkmasının hayallerinden birisi olduğunu belirten Ekiz, söylediği şarkılar ile Düzcelilerden tam not aldı. Enerjisini hem sahneye hem de seyircilere yansıtan Şevval Ekiz'in seslendirdiği şarkılar ile alanı dolduran vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Yerel

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