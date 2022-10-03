Düzce yerel haberleri: Mahmut Tanal, Düzce'de Fındık Ağaçlarının Kesildiği Köyde: "Bu Araziye Tüm İşlemleri Bitmesine Rağmen Hastane İnşaatına Neden Başlanmıyor"

Düzce yerel haberi... CHP Milletvekilli Mahmut Tanal, Düzce’nin Akçakoca ilçesi Ketmenli köyünde hastane yapılacağı gerekçesiyle fındık ağaçlarının kesildiğini ancak halen inşaatın başlamadığını söyledi. Tanal, "Maalesef hiç olmazsa bu fındıkları kesmemiş olsalardı, 4 yıl boyunca bu fındık hasadı yapılıp hastanenin de bazı cihazları alınabilirdi. Yani plansız programsız şekilde yöneticiler hareket etmiş, aynı zamanda Akçakocalı vatandaşlarımız mağdur edilmiştir" dedi.

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

CHP Milletvekilli Mahmut Tanal, Düzce'nin Akçakoca ilçesi Ketmenli köyünde hastane yapılacağı gerekçesiyle fındık ağaçlarının kesildiğini ancak halen inşaatın başlamadığını söyledi. Tanal, "Maalesef hiç olmazsa bu fındıkları kesmemiş olsalardı, 4 yıl boyunca bu fındık hasadı yapılıp hastanenin de bazı cihazları alınabilirdi. Yani plansız programsız şekilde yöneticiler hareket etmiş, aynı zamanda Akçakocalı vatandaşlarımız mağdur edilmiştir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dün bir dizi ziyaret yaptı. Ketmenli köyü sapağında bulunan 30 dönümlük arazi üzerinde yıllardır ihalesi yapılamayan hastane arsasına da giden Tanal burada açıklama yaptı.

"VATANDAŞLARIMIZ MAĞDUR EDİLDİ"

Mahmut Tanal şunları söyledi:

"Tam 4 yıl oldu, bu arazinin kamulaştırılması ve arazinin içinde bulunan binaların yıkımı gerçekleşmiş, tam 4 yıl öncesi buralar kamulaştırılmış, fındık tarlası kesilmiş. 4 yıldır hastane projesi olarak 50 yataklı hastane projesini proje değişikliğine gidilmiş, 50 yataktan 75 yataklı projeye çıkarıldı ve 4 yıldan beri burası hastane bekliyor. Maalesef hiç olmazsa bu fındıkları kesmemiş olsalardı, 4 yıl boyunca bu fındık hasadı yapılıp hastanenin de bazı cihazları alınabilinirdi. Yani plansız programsız şekilde yöneticiler hareket etmiş, aynı zamanda Akçakocalı vatandaşlarımız mağdur edilmiştir. İddialara göre, aslında bu hastanenin 50 yataklıdan 75 yataklıya çıkarılmasının gerekçesi bir an önce eğer devlet bu hastaneyi kendisi yapacaksa, devlet yapacak, yoksa bunu şehir hastaneleri statüsüne sokulacaksa belki muhtemelen o amaçla bunu yükseltmiş olabilirler ama bize gelen ihbarlara göre bu çevre il ve ilçelere çevre hastanelerine hastalar sevk edilmesi için, bu projenin bu şekilde rafa kaldırıldığı veya bu şekilde bekletildiği iddialar var, bunu siyasi iktidarın, Sağlık Bakanlığı'nın, Akçakoca Kaymakamlığı'nın, Akçakoca Belediyesi'nin, Düzce Valisinin bu konuda cevap vermesi lazım, yani bunun doğrusu ne, biz de doğrusunu öğrenmek istiyoruz. Akçakoca'daki hastanenin yapılmamasındaki gerekçesi ve Akçakoca'da bulunan hastaların, civar il ve ilçe özel hastanelere, sevkinin yapılması için mi bu yapılmıyor, bu engelleniyor yoksa başka sebepler mi biz de doğrusu merak ediyoruz."