Düzce yerel haberleri... Düzce'de Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı Yerel Haberler Düzce yerel haberi | DÜZCE(İHA) – Düzce'de 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. DÜZCE(İHA) – Düzce'de 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. 30 Ağustos zafer Bayramı Düzce'de Kent Meydanında Atatürk Anıtına çelenklerin konulmasıyla başladı. Vali Cevdet Atay, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli çelenk koydu. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla tören sona erdi. Kutlamalar Valilik Makamında Vali Cevdet Atay tebrikleri kabul etmesiyle devam etti. Buradaki programın ardından Zafer Bayramı kutlamaları kent meydanında yapılan törenlerle devam etti. Kent meydanında yapılan törenlerde Jandarma komutanlığında görevli subay tarafından günün anlam ve öneminin anlatıldığı konuşma yapıldı. Programın sonunda ise tören birliklerinin resmigeçit töreni ile 30 Ağustos Zafer Bayramı sona erdi. - DÜZCE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Mustafa Kemal Atatürk Düzce Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Düzce yerel haberleri... Düzce'de Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.