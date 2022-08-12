Düzce yerel haberi | Düzce aşure ile tatlandı Düzce haberi: Düzce Belediyesi Muharrem Ayını dolayısıyla hazırladığı aşureleri Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, dağıttı. Düzce Belediyesi Muharrem Ayını dolayısıyla hazırladığı aşureleri Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, dağıttı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cuma namazı sonrasında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen aşure dağıtım programında kendi elleriyle vatandaşlara aşure ikram etti. Özlü, Muharrem ayında dağıtılan aşurenin geleneklerin yaşatılması ve toplumda dayanışmanın bir sembolü olduğunu kaydetti. Düzce Belediyesi Mehteran Takımı da programda yer aldı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün aşure dağıtım programına Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli ve Başkan Yardımcısı Oya Kocaman da katıldı. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / Yerel Düzce Belediyesi Faruk Özlü Düzce Yerel Haberler

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