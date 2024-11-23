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Düzce'ye Mevsimin İlk Karı Düştü

Düzce'ye Mevsimin İlk Karı Düştü
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Meteoroloji uyarılarının ardından Düzce'ye mevsimin ilk karı yağdı, şehir merkezinde kartpostallık manzaralar oluştu. Düzceliler karın tadını çıkarırken, sağlık ekipleri acil durumlar için hazırlıklarını tamamladı.

Düzce'ye mevsimin ilk karı yağdı, şehir merkezinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün tahminleri ile kar yağışı uyarısı verilen Düzce'ye mevsimin ilk karı düştü. Öğlen saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı akşam saatlerinden itibaren şehir merkezinde etkili olmaya başladı. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını dikkate alarak şemsiyeleri ile dışarı çıkan Düzceliler karın keyfini doyasıya çıkartırken, tedbirsiz olan Düzceliler ise karla kaplandı.

Diğer taraftan Düzce şehir merkezinde bulunan parklarda yerde tutan kar, yerleri beyaza boyarken ortaya da kartpostallık görüntüler çıktı.

Sağlık ekipleri teyakkuza geçti

Sağlık İl Müdürlüğüne bağlı acil sağlık hizmetleri ekipleri de etkili olan kar yağışı ile birlikte alarm durumuna geçti. Düzce Sağlık Müdürlüğü acil durumlar için 22 acil sağlık hizmetleri istasyonu, 3 UMKE aracı, 1 afet kurtarma aracı, 2 paletli ambulans, 9 adet 4 x4 ambulans ile acil sağlık hizmetlerini verebilmek için teyakkuza geçti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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