Haberler

Düzce'ye 7 yeni doktor kadrosu müjdesi

Düzce'ye 7 yeni doktor kadrosu müjdesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, şehirde bir yandan sağlık alt yapısı güçlendirilirken bir yandan da ihtiyaçlar doğrultusunda hekim atamalarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, şehirde bir yandan sağlık alt yapısı güçlendirilirken bir yandan da ihtiyaçlar doğrultusunda hekim atamalarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 125. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında Düzce'ye toplam 7 yeni hekim kadrosu tahsis edildi. Düzce'ye bu kura döneminde 6 uzman tabip ve 1 tabip olmak üzere toplam 7 hekim kadrosu ayrıldı. Uzman kadrolar Çocuk Kardiyolojisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Perinatoloji, Tıbbi Onkoloji ve Acil Tıp branşlarında olacak. Bu kadrolardan 5'i Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne, 1'i Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi'ne, 1'i ise Düzce 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na tahsis edildi.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, yaptığı açıklamada, Düzce'nin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Şengüloğlu, Düzce'nin sağlık alt yapısının her geçen gün güçlendiğini belirterek şunları söyledi: "Sağlık Bakanlığımızın 125. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasıyla ilimize toplam 7 hekim kadrosu tahsis edilmiştir. Özellikle çocuk sağlığı, onkoloji ve acil tıp gibi kritik alanlarda yapılacak atamalar, vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimini kolaylaştıracak. Düzce'mizin sağlık altyapısını güçlendiren bu gelişme için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na Düzce Milletvekillerimiz Ayşe Keşir, Ercan Öztürk ve İl Sağlık Müdürümüz Dr. Yasin Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Düzce'mize hayırlı olsun."

Yeni atamaların kura sonuçlarının açıklanmasının ardından kısa süre içinde görevlerine başlaması bekleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Özel'den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum

Kurultay iptali davasında karar çıktı, Özel'den ilk yorum geldi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti

Siyasi kariyeri bitti
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin

İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Vatikan'da 5 asır sonra bir ilk! İngiliz Kralı, Papa ile dua etti

Vatikan'da tarihi görüntü! 500 yıl sonra bir ilk yaşandı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Stoltenberg'in unutamadığı mısır anısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Dünya gündemine oturan mısır anısı Erdoğan'a soruldu! Yanıtı olay
Hindistan'da otobüs yangını: 20 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kazada 20 kişi yanarak can verdi
Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.