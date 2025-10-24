Düzce'ye 7 yeni doktor kadrosu müjdesi

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, şehirde bir yandan sağlık alt yapısı güçlendirilirken bir yandan da ihtiyaçlar doğrultusunda hekim atamalarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 125. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında Düzce'ye toplam 7 yeni hekim kadrosu tahsis edildi. Düzce'ye bu kura döneminde 6 uzman tabip ve 1 tabip olmak üzere toplam 7 hekim kadrosu ayrıldı. Uzman kadrolar Çocuk Kardiyolojisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Perinatoloji, Tıbbi Onkoloji ve Acil Tıp branşlarında olacak. Bu kadrolardan 5'i Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne, 1'i Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi'ne, 1'i ise Düzce 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na tahsis edildi.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, yaptığı açıklamada, Düzce'nin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Şengüloğlu, Düzce'nin sağlık alt yapısının her geçen gün güçlendiğini belirterek şunları söyledi: "Sağlık Bakanlığımızın 125. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasıyla ilimize toplam 7 hekim kadrosu tahsis edilmiştir. Özellikle çocuk sağlığı, onkoloji ve acil tıp gibi kritik alanlarda yapılacak atamalar, vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimini kolaylaştıracak. Düzce'mizin sağlık altyapısını güçlendiren bu gelişme için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na Düzce Milletvekillerimiz Ayşe Keşir, Ercan Öztürk ve İl Sağlık Müdürümüz Dr. Yasin Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Düzce'mize hayırlı olsun."

Yeni atamaların kura sonuçlarının açıklanmasının ardından kısa süre içinde görevlerine başlaması bekleniyor. - DÜZCE