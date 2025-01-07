Üye Girişi
Haberler
Memur ve memur emeklisine yapılacak zam resmileşti

Milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam resmileşti
Çin'in Tibet bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem

7.1'lik deprem ülkeyi savaş alanına çevirdi
Tolga Akalın: Meral Akşener 31 Mart gecesi istifa edecekti, Erdoğan vazgeçirdi

Yardımcısından Akşener için ortalığı karıştıracak "telefon" iddiası
Ferdi Tayfur'un mirası gündemden düşmüyor! Her çocuğa düşen rakam inanılmaz

Servetiyle gündemde! Çocuklarının her birine düşen rakam inanılmaz

Düzce ve Bolu'da Orman Emvali Kontrolü

Düzce ve Bolu'da Orman Emvali Kontrolü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Düzce ve Bolu'da toplam 30 noktada orman emvali yüklü araçların denetimini gerçekleştirdi. Denetimlerde yasal taşınma koşulları ve orman suçlarına karşı mücadele vurgulandı.

DÜZCE(İHA) – Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı, Düzce ve Bolu'da toplam 30 noktada orman emvali yüklü araçlar tek tek kontrol edildi.

Türkiye geneliyle eş zamanlı Bolu 20 ve Düzce'de 10 olmak üzere toplam 30 noktada gerçekleştirilen koruma kontrol faaliyetine Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, başta olmak üzere tüm göreviler katıldı. 51 aracın kontrol edildiği denetimlerde orman emvali yüklü araca düzenlenmiş nakliye teskeresi ve ETB'nin araç üzerindeki yükle uyumlu olup olmadığı, taşınan orman emvalinin yasal yollardan temin edilip edilmediği, taşınan orman emvalinde mevzuat gereği mamul damgası olup olmadığı kontrol edildi. Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, ormanların yasa dışı müdahalelerden korunması, orman suçlarıyla mücadele etkinliğinin artırılması ve doğal kaynaklarımızın gelecek nesillere sağlıklı olarak aktarılması amacıyla Bolu ve Düzce illeri olmak üzere Bolu Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanlarında mobil kontrol noktaları oluşturduklarını ve bu oluşturulan mobil kontrol noktalarında son altı ayda 624 adet araç denetlediklerini ifade etti. Benzer önleme ve arama uygulamalarına yıl boyunca devam edileceği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Dünya havalimanında kaydedilen bu görüntüyü konuşuyor
img

Toplantıya damga vuran soru! Babasını savunamadı
img

Yardımcısından Akşener için ortalığı karıştıracak "telefon" iddiası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda'nın gol attığı sırada Mbappe'nin girdiği şekillere bakın

Arda'nın gol attığı sırada Mbappe'nin girdiği şekillere bakın
İsrail Nagel Komitesi'nden İsrail hükümetine uyarı: Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı

İsrail Hükümeti'ne Türkiye uyarısı: Savaşa hazırlanın
Ferdi Tayfur'un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz?

Ferdi Tayfur'un damadından pes dedirten sözler
Bütün ülke Arda Güler'in attığı golleri değil yaptığı hareketi konuşuyor

Ülke attığı golleri değil yaptığı hareketi konuşuyor
Altın fiyatlarının 3 bin dolar desteğini kırması halinde uçurum düşüşü yapabileceği belirtiliyor

Altın fiyatları uçurumun kenarında
Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi

Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri

GEL KONUŞALIM TV8 CANLI İZLE || 7 Ocak Gel Konuşalım canlı izleme linki var mı? MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM HABERLERİ! Memur ve memur emeklisi zam oranı netleşti mi? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Resmi Gazete bugün (7 Ocak Salı) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! 15 TATİL NE ZAMAN? 15 tatil hangi tarihte başlıyor? MEB sömestr tatili! Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Beşiktaş muhtemel 11'ler (Ziraat Türkiye Kupası) Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisi kim? MÜGE ANLI CANLI İZLE || 7 Ocak Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Bugün aile hekimleri grevde mi? 7 Ocak Salı Sağlık ocakları kapalı mı? BUGÜN MAÇ VAR MI? 7 Ocak Salı bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? 7 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.