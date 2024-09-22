Düzce Valisi, Üniversite Öğrencileriyle Doğa Yürüyüşü Gerçekleştirdi

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, 6 kilometrelik Korugöl tabiat parkında şehre gelen üniversite öğrencilerle hem yürüdü hem sohbet etti.

Vali Selçuk Aslan üniversite öğrencileriyle Korugöl Tabiat Parkında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarında kalan öğrencilere Düzce'yi tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne katılan Vali Aslan, 6 kilometrelik parkur boyunca öğrencilerle hasbihal etti, hem de yürüdü.

Selçuk Aslan, Korugöl Tabiat Parkı'nın yol çalışmalarının tamamlandığını belirterek halkı Korugöl'ü görmeye davet etti. - DÜZCE