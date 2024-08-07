Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kızılay Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde büyükleri ziyaret etti

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kaynaşlı ilçesinde bulunan Kızılay Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezinde kalan büyükleri ziyaret ederek hasbihal etti.

Vali Aslan, beraberinde Kaynaşlı Kaymakamı Ali Açıkgöz, Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın ile birlikte Kaynaşlı'da hizmet veren Kızılay Akçakoca Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde kalmakta olan büyüklerimizi ziyaret etti. Aslan, bilgi birikim ve tecrübeleriyle gençlerimizin hayatına her daim ışık tutan yaşlılarımızın mutluluklarının devamı için devletin imkanlarını seferber etmeye devam edeceklerini ifade etti. - DÜZCE