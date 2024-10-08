Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Encümeni Toplantısına Katıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi'nde bulunan encümen heyetinin toplantısına Vali Selçuk Aslan'da katılım sağladı.

Düzce'de İl Özel idaresi bünyesinde bulunan alanlarda yapılacak çalışmaları değerlendiren Düzce İl Encümeni'nin Ekim ayı toplantısına Düzce Valisi Selçuk Aslan katılım sağladı. Vali Aslan, encümen heyetince görüşülmesi gereken konularla ilgili bilgilendirmeler alan Vali Aslan, yapılması gereken çalışmalar ile ilgili de gerekli çalışmaların yapılmasını istedi. - DÜZCE