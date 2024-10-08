Üye Girişi
Haberler

Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Encümeni Toplantısına Katıldı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Encümeni Toplantısına Katıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirilen Ekim ayı encümen toplantısında Vali Selçuk Aslan, yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi alarak gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi'nde bulunan encümen heyetinin toplantısına Vali Selçuk Aslan'da katılım sağladı.

Düzce'de İl Özel idaresi bünyesinde bulunan alanlarda yapılacak çalışmaları değerlendiren Düzce İl Encümeni'nin Ekim ayı toplantısına Düzce Valisi Selçuk Aslan katılım sağladı. Vali Aslan, encümen heyetince görüşülmesi gereken konularla ilgili bilgilendirmeler alan Vali Aslan, yapılması gereken çalışmalar ile ilgili de gerekli çalışmaların yapılmasını istedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Selçuk Aslan Politika Yerel Yaşam

İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni'yi öldürdü

İsrail, Nasrallah'ın ardından Hizbullah için kritik olan bir ismi daha öldürdü

 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in annesi günler sonra ilk kez konuştu

2 genç kızı katleden caninin annesi ilk kez konuştu

 El kadar tabutta hastaneden çıkarılırken gözyaşları sel oldu

El kadar tabutta hastaneden çıkarılırken gözyaşları sel oldu
Burger King açılışına katılan AK Partili belediye başkanına tepki yağıyor

AK Partili başkanın Erdoğan'ın memleketinde yaptığına bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUCU SORGULA: 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Emekli maaşı zammı ne kadar olur? Ocak ayı maaş tahminleri! Ebubekir Sofuoğlu ne dedi? Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı mı? Tarihte bugün ne oldu? 8 Ekim'de ne oldu? 8 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? KYK BURS/ KREDİ BAŞVURUSU: KYK burs/kredi başvuruları başladı! KYK burs/kredi nasıl başvurulur? Başvuru ekranı Tayfun Duygulu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Tayfun Duygulu kaç yaşında, nereli? Tayfun Duygulu biyografisi! UEFA Avrupa U19 Şampiyonası eleme turu maçı ne zaman? Türkiye- Cebelitarık maçı saat kaçta, nerede? Arda Baran Bayer kimdir? Arda Baran Bayer tutuklanacak mı? Uraz Kaygılaroğlu açıklama yaptı mı? Uraz Kaygılaroğlu fotoğraf çekimi ile ilgili ne dedi? Yaz saati ve kış saati uygulamasına geçilecek mi? Saatler ne zaman geri alınacak 2024? Berkcan Güven kimdir? Berkcan Güven kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.