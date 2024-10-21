DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Erzurumlular Derneğini ziyaret etti. Fahri hemşerilik plaketinin verildiği Aslan, farklı kültürlerin bir arada huzurla yaşadığı Düzce'nin Türkiye'ye örnek olduğunu ifade etti.

Vali Selçuk Aslan, Düzce Erzurumlular Derneğini ziyaret etti. Ziyarette Erzurumlu olan Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Dernek Başkanı Osman Kucur, Düzce'deki Erzurumlu Daire müdürleri, iş adamları katıldı. Sohbet havasında geçen ziyarette Vali Aslan'a fahri hemşerilik plaketi verildi. Dernek Başkanı Osman Kucur ve üyelere dernek faaliyetlerinde başarılar dileyen Vali Aslan, farklı kültürlerin bir arada huzurla yaşadığı Düzce'de Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi. - DÜZCE