Düzce Valisi Sahil Güvenlik Komutanlığı personelini ağırladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, mavi vatanın koruyucuları Sahil Güvenlik Komutanlığı personelini ağırladı.

Mavi Vatan'ımızın koruyucuları fırtınalarda sarsılmaz, karanlıkta yol gösteren yıldızlarımız 42 yaşında. Vali Selçuk Aslan, Düzce Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Özkan Dede ve personelini kabul etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 42 yıl dönümünü kutlayan Vali Aslan "Denizlerimizin güvenliği için canla başla çalışan, dalgalar kadar azimli ve rüzgar kadar güçlü Sahil Güvenlik Komutanlığı'mızın 42. Kuruluş Yıl Dönümü kutluyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE