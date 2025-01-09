Düzce Valisi'nden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan tarafından 10 Ocak "Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla yayınlanan mesajda "Mesleğini layığıyla yerine getiren tüm basın mensubu arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Vali Selçuk Aslan yaptığı açıklamada, günümüz bilgi çağında basının öneminin daha da arttığını belirterek "Demokrasinin gelişmesinde ve toplumsal bilincin oluşturulmasında değerli katkılar sunan, son derece önemli bir kamu görevini yerine getiren ve büyük bir fedakarlık göstererek tüm enerjisini halkın doğru habere ulaşması için harcayan basın emekçilerimizin bu gayretleri övgü ve takdire şayandır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün; 'Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hulasa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir' sözleri gazeteciliğin ne kadar büyük önem taşıdığını göstermektedir. Gazetecilik bilgi, araştırma, titizlik, dikkat ve hassasiyet işidir. Mesai gözetmeksizin özveri ile çalışan, kurumlar ile bireyler arasında köprü görevi üstlenen, ilkeli, etik, hak ve adaleti gözeten, haber değeri olan her konuyu enine boyuna araştırarak yayınlayan, tarafsızlık ilkesi ile mesleğini layığıyla yerine getiren tüm basın mensubu arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.

Bilhassa teknolojik gelişmelerle ulaşmış olduğumuz günümüz bilgi çağında, basının önemi daha da artmıştır. Bireyin haber alma hakkını sağlayan, doğru, ilkeli ve tarafsız görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren basın, toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendiren en etkili araçlardan birisidir. Halkı ve kamuoyunu aydınlatma gibi ayrıcalıklı ve kıymetli bir görevi icra eden basın mensuplarının da yaptıkları haberlerde; özel hayata ve kişilik haklarına saygılı, tarafsız, ilkeli, gerçek ve etik yayıncılık anlayışı ile vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında, doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlamalıdır. Tüm olaylara tarafsız bir şekilde yaklaşabilen, gerçek haberin peşinde olan basın mensuplarımızın; demokrasimizin güçlenmesinde, birlik ve beraberliğimizin korunmasında, toplumsal barış, adalet, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli bir payı bulunmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Düzce Valiliği olarak yürüttüğümüz tüm çalışmalarda büyük desteğini aldığımız basınımıza teşekkürlerimi sunuyor, ilkeli ve objektif bir anlayışla devam edeceğine inandığım çalışmalarında başarılar diliyor, ebediyete irtihal eden değerli basın mensuplarını rahmetle anıyor, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE