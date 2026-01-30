Vali Makas'tan büyüklere ziyaret

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, eşi Elif Makas ile birlikte Neriman Çilingir Huzurevini ziyaret ederek burada kalanlarla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyarette huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen Vali Makas ve eşi, büyüklerle sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen buluşmada, yaş almış bireylerin toplumun en kıymetli değerleri olduğu vurgulanırken, devletin her zaman onların yanında olduğu ifade edildi. Vali Mehmet Makas, büyüklerin tecrübelerinin ve dualarının kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, huzurevinde sunulan hizmetler hakkında da yetkililerden bilgi aldı. Vali Makas ve eşi Elif Makas, misafirperverlikleri ve hoş sohbetleri dolayısıyla huzurevi sakinlerine teşekkür ederek, sağlık, huzur ve esenlik dolu bir ömür temennisinde bulundu. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesi ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi. - DÜZCE