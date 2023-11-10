Düzce Valisi Aslan'dan "10 Kasım" mesajı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Atatürk'ün ölümünün 85. yılı nedeniyle yayınladığı mesajda, " Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümünde bir kez daha saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Vali Selçuk Aslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yılı nedeniyle yayınladığı mesajda " Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümünde bir kez daha saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece Türk milletinin değil, tüm dünya milletlerinin saygı ve sevgisini kazanmış; barış ve adalete verdiği önem ile timsal bir lider olmuştur. Vatanımızı hürriyete ulaştırmak için tüm engelleri aşarak, büyük başarılarla dolu bir hayat yaşayan ve uluslararası topluma ilham kaynağı olan Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı değerler, milletimizin özgürlüğünü ve bağımsızlığını elde etmesindeki azim ve kararlılıkla dolu bir öğüt niteliğindedir. Bu değerleri yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak bizlere düşen önemli bir görevdir. Atatürk'ün 'Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz' sözünden yola çıkarak ve onun ilkelerine bağlı kalarak yorulmadan, usanmadan çalışarak ülkemizi payidar kılacağız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE