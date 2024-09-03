Düzce Valisi AKE81 Başkanı ve Yönetimini Kabul Etti

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gümüşova Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği (AKE81) Başkanı Engin Özbek ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Düzce'de arama kurtarma ekip sayısı her geçen gün artıyor. Vali Aslan, AKE81 başkan ve yönetimini ağırladı. AFAD İl Müdürü Ali Kartal'ın da hazır bulunduğu programda, derneğin hedef ve amaçları konusunda bilgi sunulurken, dernek üyelerinin; İçişleri Bakanlığının Cumhuriyetimizin 100. Yılında yüz bin arama kurtarma personeli yetiştirilmesi projesi ve tamamlayıcısı olarak Valiliğimizce yürütülen "Arama ve Kurtarma Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile Toplulukların Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde alacakları eğitimin planlaması da yapıldı. - DÜZCE