Düzce Valiliği, namaz sonrası bayramlaşma töreni düzenleyecek - Haberler

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Düzce Valiliği, namaz sonrası bayramlaşma töreni düzenleyecek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Düzce Valiliği, namaz sonrası bayramlaşma töreni düzenleyecek

Düzce Valiliği tarafından, bayram namazı sonrası Merkez Büyük Cami avlusunda bayramlaşma töreni düzenleneceği bildirildi.

Düzce Valiliği tarafından, bayram namazı sonrası Merkez Büyük Cami avlusunda bayramlaşma töreni düzenleneceği bildirildi.

Düzce Valiliği, Kurban Bayramı namazı sonrası Merkez Büyük Cami avlusunda bayramlaşma merasimi düzenleyecek. Düzce Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İl protokolü, bayram sevincini siz değerli vatandaşlarımız ile paylaşmak üzere bayram namazı sonrası Merkez Büyük Cami avlusunda bulunacaktır. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Valiliği Kurban Bayramı Cami Yerel Haberler

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