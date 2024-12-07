Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı

İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı

 İstanbul'da 14 katlı binadaki patlama anı kamerada

14 katlı binadaki patlama anı kamerada

 Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar

Esad'ın canını sıkan gelişme! İki yönden de saldırıyorlar
Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz

Babacan'dan çarpıcı Suriye analizi: Türkiye'nin 2 seçeneği var

Düzce Üniversitesinde Ormancılık Semineri Düzenlendi

Düzce Üniversitesinde Ormancılık Semineri Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümü öğrencilerine, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Seminarda sürdürülebilir orman yönetimi ve doğal afetlere karşı yönetim konuları ele alındı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümü öğrencilerine Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Aksu Orman İşletme Şefi Mustafa Görkem Ciritcioğlu tarafından ormancılık faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.

Düzce'nin ormancılık potansiyeli, ormancılıkta sürdürülebilir ve ekolojik yönetim, kırsal kalkınma ve orman köylüleri ile ilişkiler, biyoçeşitlilik ve doğa koruma çalışmaları ile doğal afetlere karşı orman yönetimi konularında sunum yapıldı. Yapılan ormancılık faaliyetleri sunumunun ardından Düzce'de ormancılığın geleceği konusunda bilgiler verildikten sonra öğrenciler tarafından sorulan sorulara cevap verilerek seminer sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Süper Lig devinden tarihi Messi hamlesi
img

Hamileyken aşerdiği şeyi yıllar sonra itiraf etti
img

Otomotiv firması 10 binlerce aracını geri çağırıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır? Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi! Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi! Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir? Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi! Yeni Japonya Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul kimdir? Oğuzhan Ertuğrul hayatı ve biyografisi! 7 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 7 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram kapatıldı mı? Discord açıldı mı 7-8 Aralık?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.