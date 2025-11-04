Düzce Üniversitesinde 'Kamuda Profesyonel Görünüm ve Moda' Eğitimi Düzenlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, kamuda profesyonel görünüm ve moda başlıktı programda yaptığı konuşmada akademik çalışmaların yanı sıra, kamu hizmetinde kaliteyi, nezaketi ve kurumsal aidiyeti güçlendiren değerlere önem verdiklerini söyledi.

Düzce Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kamuda Profesyonel Görünüm ve Moda" başlıklı eğitim programı, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Personel Daire Başkanı Mehmet Kütük, kamu hizmetlerinde profesyonelliği, kurumsal duruşu güçlendiren unsurları ele almak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti. Kamu çalışanlarının giyim tarzının, kurumsal ciddiyetin, saygınlığın ve güvenin göstergesi olduğunu belirten Kütük, profesyonel mevzuata uygun, sade, ölçülü ve özenli bir giyim anlayışının, hem kurumsal aidiyeti güçlendirdiğini, hem de kamu hizmetlerinin vakarına uygun temsiliyet sağladığını sözlerine ekledi.

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, etkinliğin, kurumsal kimliğin, iletişim dilinin ve temsil bilincinin bir bütün olarak ele alınması açısından son derece kıymetli olduğunu belirterek sözlerine başladı. Kamu kurumlarında görev yapan her bir personelin, hem mensubu olduğu kurumu hem de kamu hizmetinin saygınlığını temsil ettiğini dile getiren Sözbir, "Bu temsilin en güçlü unsurlarından biri, kuşkusuz profesyonel duruş, uygun iletişim ve kurumsal tarzdır. Bu nedenle; beden dili, renklerin uyumu, kıyafet kültürü ve kılık-kıyafet yönetmeliği gibi konularda farkındalık oluşturmak, kurumlarımızın itibarı açısından da büyük önem taşımaktadır. Akademik çalışmaların yanı sıra, kamu hizmetinde kaliteyi, nezaketi ve kurumsal aidiyeti güçlendiren değerlere önem veriyoruz. Bu doğrultuda düzenlenen her eğitim, kurum kültürümüzü geliştiren ve çalışma ortamına pozitif katkı sağlayan bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Programda; Düzce Meslek Yüksekokulu'ndan Dr. Öğr. Üyesi Filiz Dursun, "Kurumsal Tarzın Temelleri" ile "İş Hayatında Moda ve Giyim Kuralları" hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Görünümü, bireylerin profesyonel kimliğini dışa vuran en güçlü iletişim biçimlerinden biri olarak tanımlayan Dr. Öğr. Üyesi Filiz Dursun, modanın ise görünümün toplumsal, kültürel ve estetik kodlarla şekillenen ifadesi olduğunu dile getirdi. Filiz Dursun, kamu sektöründe giyimin sade, ölçülü ve kurum kültürüne uygun olması gerektiğine dikkat çekti.

Düzce Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Çiğdem Dursun ise, "Renklerin Gücü ve Etkisi" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Kıyafet seçiminde renk tercihi ve anlamları konusunda önemli bilgiler aktaran Çiğdem Dursun, örneklerle konuşmasını noktaladı.

Düzce Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Ayçin Taşoluk ise "Aksesuar ve Detayların Önemi, Beden Dili ve Görünüm Bütünlüğü, Kıyafet Kültürünün Kamu Yönetimindeki Yeri" konularında bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Kıyafetin profesyonelliği başlattığını ve beden dilinin ise tamamlandığını söyleyen Taşoluk, beden dilinin temel ilkelerinden bahsederek sözlerini sonlandırdı.

Düzce Üniversitesi Hukuk Müşaviri Av. Betül Esra Akyüz ise "Kamu Görevlilerinde Kılık Kıyafet Düzeni" başlıklı sunumunda "Kılık Kıyafet Yönetmeliği" hakkında bilgiler aktararak konunun hukuki zeminiyle ilgili yol gösterici açıklamalarda bulundu.

Programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Ali Öztürk, Düzce Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Personel Daire Başkanı Mehmet Kütük, Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanı Turgay Delialioğlu ve Personel Daire Başkanlığı personeli, Düzce Üniversitesi akademik birim yöneticileri, daire başkanları, davetli konuklar, farklı kamu kurumlarının temsilcileri ile idari personeli katıldı. - DÜZCE