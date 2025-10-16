Haberler

Düzce Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nden İş Birliği Protokolü

Düzce Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nden İş Birliği Protokolü
Düzce Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi arasında yapılan protokol ile akademik ve bilimsel iş birliği geliştirilmesi hedefleniyor. Protokol, öğrenci ve akademik personel değişimi, ortak araştırmalar ve çeşitli bilimsel etkinlikleri içerecek.

Düzce Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi arasında akademik ve bilimsel alanlarda iş birliğini geliştirmek amacıyla protokol imzalandı.

Protokolü; Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi adına ise Rektör Prof. Dr. Erbuğ Çelebi imzaladı. İki üniversite arasında karşılıklı anlayış ve ortak ilgi alanlarına dayalı olarak yürütülecek iş birliği protokol, yükseköğretim kurumları arasında akademik bağların güçlendirilmesi ve bilimsel bilgi paylaşımının teşvik edilmesini amaçlıyor. İmzalanan protokol; akademik personel ve öğrenci değişim programları, ortak araştırma projeleri, bilimsel yayınlar, seminer, çalıştay ve konferans gibi ortak etkinliklerin hayata geçirilmesini kapsıyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
