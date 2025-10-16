Düzce Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nden İş Birliği Protokolü

Düzce Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi arasında akademik ve bilimsel alanlarda iş birliğini geliştirmek amacıyla protokol imzalandı.

Protokolü; Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi adına ise Rektör Prof. Dr. Erbuğ Çelebi imzaladı. İki üniversite arasında karşılıklı anlayış ve ortak ilgi alanlarına dayalı olarak yürütülecek iş birliği protokol, yükseköğretim kurumları arasında akademik bağların güçlendirilmesi ve bilimsel bilgi paylaşımının teşvik edilmesini amaçlıyor. İmzalanan protokol; akademik personel ve öğrenci değişim programları, ortak araştırma projeleri, bilimsel yayınlar, seminer, çalıştay ve konferans gibi ortak etkinliklerin hayata geçirilmesini kapsıyor. - DÜZCE