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Düzce Üniversitesi ve LojiDer Arasında Eğitim Protokolü İmzalandı

Düzce Üniversitesi ve LojiDer Arasında Eğitim Protokolü İmzalandı
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Düzce Üniversitesi ile Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği (LojiDer) arasında imzalanan Eğitim İş Birliği Protokolü, lojistik hizmetler alanında iş birliği ve ortak projeler geliştirilmesini kapsıyor. Protokol, öğrencilere mesleki eğitim ve saha ziyaretleri gibi fırsatlar sunacak.

Düzce Üniversitesi ile Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği (LojiDer) arasında Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde iş birliği protokolünü, Düzce Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, LojiDer adına ise Dernek Başkanı Dr. Kayıhan Özdemir Turan imzaladı. Protokol, lojistik hizmetler ile ilgili eğitim ve araştırma alanı başta olmak üzere LojiDer ile Düzce Üniversitesi arasında geliştirilecek iş birlikleri konusunda tarafların sorumluluklarını kapsıyor.

Ortak iş birliği çalışmaları, akademik araştırma projeleri, akademisyen ve öğrencilerin akademik çalışmalarına destek, işletmede mesleki eğitim ve staj gibi birçok konuda iş birliği faaliyetlerinin yer aldığı protokol; özel ve uzaktan eğitim programlarının tasarlanması, ortak eğitim faaliyetleri ve bilimsel aktiviteler düzenlenmesi, eğitim materyalleri geliştirilmesi, öğrencilerin lojistik alanında saha ziyaretleri yapması, iş yerinde uygulama eğitimleri gerçekleştirilmesi ve lojistik hizmet alanlarında sektörü bilgilendirici raporlar hazırlanması noktasında önemli iş birliği avantajları sunuyor.

İş birliğinin hayırlı olmasını temenni eden Rektör Yardımcısı Genç, protokolün; öğrencilerin lojistik hizmetlerle ilgili sektörü yakından tanıma, uygulama becerileri geliştirme, donanımlarını artırma başta olmak üzere mesleki gelişimlerine büyük katkı sağlayacağını vurguladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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