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Düzce Üniversitesi, Üniversite Tanıtım Günleri'nde Yoğun İlgiyle Karşılandı

Düzce Üniversitesi, Üniversite Tanıtım Günleri'nde Yoğun İlgiyle Karşılandı
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Düzce Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen Üniversite Tanıtım Günleri'nde katılımcılara eğitim programları, kampüs imkanları ve öğrenci fırsatları hakkında bilgi verdi. Etkinlikte öğrencilere güçlü akademik kadro ve sosyal faaliyetler tanıtıldı.

Düzce Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi'nde düzenlenen Üniversite Tanıtım Günleri'ne katıldı.

İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü tarafından öğrencilerle, Düzce Üniversitesi eğitim öğretim programı, kampüs imkanları ve öğrencilere sunulan fırsatlar paylaşıldı. Düzce Üniversitesi tanıtım standının gün boyunca yoğun ilgi gördüğü etkinlikte; güçlü akademik kadrosu, eğitim ve araştırma alanlarında gerçekleştirilen güçlü projeler, fakültelerin uygulama imkanları, öğrenci kulüpleri ile sosyal ve sportif faaliyetler hakkında bilgiler verildi.

Düzce Üniversitesi'nin kütüphaneleri, spor salonları ve laboratuvarları gibi imkanları keşfetme fırsatı bulan öğrenciler; Düzce Üniversitesi ile tanışarak, eğitim hayatları ve kariyer yolculukları hakkında kapsamlı bir görüş edinme şansı yakaladı.

Öğrenci odaklı üniversite modeli ile öğrencilerle daha yakın olmayı, öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak etkinler ile kariyer hedeflerine ulaşmaları için onlara rehberlik etmeyi hedefleyen Düzce Üniversitesi, öğrenci adaylarıyla güçlü bir bağ kurma misyonunu bir kez daha pekiştirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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