Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Beyaz Önlük Giyme Töreni Yapıldı

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimlerine başlayan 1. sınıf öğrencileri için "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi.

Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tören, akademisyenler, öğrenciler ve ailelerin yoğun katılımıyla yapıldı. Törenin açılışında konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, tıp eğitiminin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını vurguladı. Sorumluluk, etik değerler, merhamet ve vicdan gibi insani erdemlerin mesleğin temelinde yer aldığını belirten Kayıkçı, öğrencilerin zorlu ancak bir o kadar da değerli bir yolculuğa başladığını ifade etti. Kayıkçı, karşılaşılacak güçlüklerin hekimlik mesleğinin anlamını ve önemini her defasında yeniden hatırlatacağını belirterek, tüm öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

"Bu önlük, insan hayatına duyulan saygının ve mesleki duruşun sembolüdür"

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ise beyaz önlüğün yalnızca bir kıyafet değil, insan hayatına duyulan saygının, sorumluluk bilincinin ve mesleki duruşun bir sembolü olduğunu dile getirdi. Tıp eğitiminin fedakarlık gerektiren bir süreç olduğunu vurgulayan Rektör Sözbir, ailelerin gösterdiği sabır ve emeğe dikkat çekerek, bu gururu yürekten paylaştığını ifade etti.

Geleceğin hekimlerine beyaz önlükleri giydirildi

Protokol konuşmalarının ardından, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri, geleceğin hekimleri olan öğrencilere mesleğin en önemli simgesi olan beyaz önlüklerini giydirerek, eğitim hayatlarına anlamlı bir başlangıç yaptıkları ana eşlik etti.

Törene; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahim Aydın, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cengiz Tuncer, Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ve öğrencileri ile aileleri katıldı. - DÜZCE