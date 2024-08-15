Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, artan ihtiyaçlara karşılık vermek amacıyla sürdürdüğü; nitelikli, modern ve yenilikçi hizmet anlayışıyla yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Günlük yaklaşık 2 bin hasta ve hasta yakınının hizmet almak için geldiği Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, poliklinik binasında bekleme alanında meydana gelen çukurların özellikle sedye ve tekerlekli sandalye ile hasta transferinde güçlük yaşatması nedeniyle başlattığı zemin yenileme çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak hizmete açtı.

Hastaların ve hasta yakınlarının sağlıklı alanlarda hizmet almalarını sağlamak için büyük bir hassasiyet gösteren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği yaptığı açıklamada, "Hasta ve hasta yakınlarımıza daha kaliteli ve nezih bir ortamda sağlık hizmeti verilmesi amacıyla hastanemizin fiziki güvenirliliğine ve görünürlüğüne büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda birçok merkezimiz yenilendi ve bazı yenileme çalışmaları da sürüyor. Bakım onarım sürecinde, göstermiş oldukları anlayış için vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE