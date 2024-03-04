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Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Festivali'nde ikincilik ödülü kazandı

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Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Festivali'nde ikincilik ödülü kazanarak sosyal bilimler alanında başarısını gösterdi.

Düzce Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Sosyal Bilimler Festivali'nde (SOSYALFEST) yerini alarak, sosyal bilimler alanına da özel önem verdiğini bir kez daha gösterdi.

Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda düzenlenen ve Düzce Üniversitesi'nin de kurumsal paydaşı olduğu SOSYALFEST, gençliğin ve bilimin gücünü birleştirerek, milli sosyal bilimler hamlesi ile Türkiye'nin ve dünyanın insan ve toplum merkezli sorunlarına yenilikçi çözümler geliştirilmesini amaçladı.

Düzce Üniversitesi, iki gün süresince gerçekleştirilen SOSYALFEST'te; eğitim-öğretim faaliyetleri, bölümleri, bilimsel araştırmaları, ulusal ve uluslararası başarıları, bölgesel kalkınma projeleri ve sosyal imkanları başta olmak üzere birçok konuda başarılı tanıtım etkinliklerinde bulundu.

Program kapsamında düzenlenen SF-YT3 tema kodlu Şiddetin Azaltılması Sosyal Model Tasarım Yarışması'nın üniversite kategorisinde, Düzce Üniversitesi ikincilik ödülünün sahibi oldu. Şiddet unsurunun henüz yaşanmadan sonuçlarının görülebilmesini sağlayarak, bireylerde bilişsel ve duygusal becerilerin gelişimini hedefleyen, şiddetin önlenmesine yönelik bir eğitim programı şeklinde, çocuklar da dahil toplumun tüm bireylerini hedef alarak bireysel olarak tasarlanmış "Dönüşüm Yolu" isimli proje ile Düzce Üniversitesi öğrencisi Selin Tuğba Taşcı ikincilik başarısı elde etti.

SOSYALFEST'te Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi standını ziyaret ederek tanıtım görevlilerine başarılar diledi. SOSYALFEST'in; insanlığın güncel ve gelecekteki sorunlarına yenilikçi çözümler sunma açısından önemli katkıları olacağını söyleyen Rektör Sözbir, bireylerin yetkinliklerinin geliştirilmesi ve toplumsal değerlerin korunması adına güçlü Türkiye'nin inşa sürecinde bu tür organizasyonların önemine vurgu yaptı. İkincilik ödülünü kazanan Düzce Üniversitesi öğrencisini kutlayan Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi'nin sosyal bilimler alanında da başarı çıtasını sürekli yükselttiğini sözlerine ekledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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