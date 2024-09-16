Düzce Üniversitesi Rektörü, Yeni Eğitim Yılını Öğrencilerle Kutladı

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk gününde öğrencilerle bir araya gelerek başarı dileklerinde bulundu.

İlk olarak Üniversite Yemekhanesi olan Karavana'da öğrencilerle birlikte yemek yiyen Rektör Nedim Sözbir, daha sonra Öğrenci Merkezi'ni ziyaret etti. Kampüste mevcut öğrenciler ve yeni öğrencilerle sohbet eden Sözbir, Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi'ndeki iki sınıfı da ziyaret ederek birinci sınıf öğrencilerine Düzce Üniversitesi ailesine katıldıkları için memnuniyetini iletti.

İlk eğitim gününün heyecanını ve mutluluğunu Düzce Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda öğrencilerle paylaşan Sözbir, "Öğrencilerimizi yeniden kampüsümüzde görmenin heyecanını ve sevincini yaşıyoruz. Hepsine hoş geldiniz diyor, onları en önemli değerimiz olarak görüyoruz. Üniversitemizin kazandıracağı bilgi ve donanımla öğrencilerimiz geleceğe güvenle yürüyecek. 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nın hayırlı olmasını diliyor, sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir eğitim dönemi temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - DÜZCE