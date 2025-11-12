Düzce Üniversitesi Rektörü'nden Başsavcıya Nezaket Ziyareti

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'yi ziyaret etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Rektör Nedim Sözbir'i makamında ağırladı. Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde, Düzce Üniversitesi ile adli kurumlar arasında iş birliği imkanları, akademik çalışmaların toplumsal katkısı ve ortak projelere dair fikir alışverişinde bulunuldu.

Başsavcı Emre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sözbir ve ekibine teşekkür etti. Rektör Nedim Sözbir ise nazik misafirperverlikleri için Başsavcı Emre'ye teşekkür ederek, Düzce'nin gelişimi için kurumlar arası dayanışmanın önemine vurgu yaptı. - DÜZCE