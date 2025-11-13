Düzce Üniversitesi Öğretim Üyelerine Başarı Belgeleri Takdim Edildi

Yaptıkları başarılı akademik çalışmalarla Düzce Üniversitesi'ne değer katan ve akademik başarı ödülü, patent ödülü, proje ödülü, inovatif tez ödülü, genç bilim insanı ödülü, toplumsal katkı ve sosyal sorumluluk ödülü almaya hak kazanan öğretim üyelerine başarı belgeleri takdim edildi.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen belge takdim törenine; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin, Araştırma Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aysun Aydın ile başarı belgesi almaya hak kazanan Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri katıldı.

Nitelikli bilimsel çalışmalarla Düzce Üniversitesi'ne katma değer oluşturan akademisyenlerden; Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhan Hacıoğlu Akademik Başarı Ödülü, Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Pelit Patent Ödülü, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hicran Hamza Çelikyay Proje Ödülü, Fen Edebiyat Fakültesi'nden Dr. Hasan Kara İnovatif Tez Ödülü, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Budak Genç Bilim İnsanı Ödülü, Eğitim Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Hakan Özak ise Toplumsal Katkı ve Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görülerek belgeleri takdim edildi.

Rektör Nedim Sözbir, ödül kazanan öğretim üyelerini tebrik ederek, Düzce Üniversitesi'ne sağladıkları değerli katkılar için teşekkür etti. Öğretim üyelerinin fark oluşturan akademik çalışmalarla Düzce Üniversitesi'nin başarı sıralamalarında üst basamaklara yükseldiğine dikkat çeken Rektör Sözbir, öğretim üyelerine başarılarının devamını diledi.