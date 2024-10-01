Düzce Üniversitesi Öğrencilerinden Huzurevi Ziyareti

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, Neriman Çilingir ve Muharrem Sancaklı Huzurevlerini ziyaret ederek eğlenceli anlar geçirdi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Konuralp ve Raziye Begüm Sultan Kız öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, huzurevlerini ziyaret etti. Öğrenciler ilk olarak Neriman Çilingir Huzurevini ziyaret ederken, daha sonra Muharrem Sancaklı Huzurevini ziyaret ederek büyükleri ile zaman geçirdi. Öğrenciler huzurevi sakinleri ile oyunlar oynarken, sohbetler ederek geçmişe yolculuk yaptı. - DÜZCE