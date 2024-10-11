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Düzce Üniversitesi Öğrencilerinden Gençlik Merkezi İçin Peyzaj Projesi

Düzce Üniversitesi Öğrencilerinden Gençlik Merkezi İçin Peyzaj Projesi
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Düzce Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı öğrencileri, Akçakoca Gençlik Merkezi'nin bahçesi için proje hazırladı. Proje, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü tarafından beğenildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören Peyzaj Mimarlığı öğrencileri Akçakoca Gençlik Merkezi'nin bahçesine proje çizdi. Proje yetkililer tarafından beğenildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gençlik Merkezlerinin bahçelerini ele alan Düzce Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı öğrencileri, Akçakoca gençlik merkezinin bahçesinde proje çalışması gerçekleştirdi. Öğrenciler hazırladığı projeyi Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'ya sundu.

Bahçede yapılmasını beklediklerini ve proje detaylarını aktan öğrencilerin projesi yetkililer tarafından beğenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Üniversitesi Akçakoca Gençlik Eğitim Yerel Yaşam Spor

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