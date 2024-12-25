Üye Girişi
Haberler
Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti
Yeni asgari ücret belli oldu, tüm kalemler baştan sona değişti
Yeni asgari ücretle 4 çeyrek altın alınabiliyor
Yeni asgari ücretle bakın kaç çeyrek altın alınabiliyor
Asgari ücret artışı sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan uyarı
Asgari ücret artışı sonrası hemen harekete geçildi
Depremde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel'e ilişkin davada karar açıklandı
72 kişiye mezar olmuştu! İsias otel davasında karar çıktı

Düzce Üniversitesi Öğrencileri, Uluslararası Mutfak Günleri'nde 2. Oldu

Düzce Üniversitesi Öğrencileri, Uluslararası Mutfak Günleri'nde 2. Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencileri, 21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali'nde düzenlenen 'Kapalı Kutu' yarışmasında 2. olarak önemli bir başarıya imza attılar. Öğrenciler, mutfak sanatındaki yeteneklerini sergileyerek jüri üyelerinden tam not aldılar.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi öğrencileri 21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivalinde düzenlenen "Black Box" (Kapalı Kutu) yarışmasında 2. Olarak önemli bir başarı elde ettiler.

Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi Bölümü öğrencileri, 21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali kapsamında düzenlenen Kapalı Kutu yarışmasında önemli başarıya imza attı. Düzce Üniversitesi'ni temsilen yarışmaya katılan Gastronomi Bölümü 2. sınıf öğrencileri Metehan Palancıoğlu ve Arda Baran Ceylan ile 1. sınıf öğrencisi Gülseda Kahraman, mutfak sanatındaki hünerlerini sergileyerek jüri üyelerinden tam not aldı. Öğrenciler; teknik bilgi ve hız gerektiren yarışmada rakiplerini geride bırakarak 2. olma başarısını elde etti.

Katılımcılar, kapalı kutulardan çıkan sürpriz malzemelerle lezzetli bir yemek hazırlamalarını gerektiren yarışmada ter dökerken jüri üyeleri; ekiplerin teknik bilgi, lezzet ve sunum becerilerini değerlendirdi.

Aldıkları ikincilik ödülü ile eğitimlerinin ve kendilerini geliştirmeye yönelik çabalarının meyvesini toplayan öğrenciler bu deneyimin kendileri için unutulmaz olduğunu dile getiren öğrenciler "Bu ödül, hem bireysel gelişimimize hem de Düzce Üniversitesi Gastronomi Bölümü'nün adını duyurmamıza katkı sağladı. Daha büyük başarılara imza atmayı hedefliyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

Düzce Üniversitesi'nin dünya genelinde binlerce katılımcıyı ağırlayarak mutfak sanatlarının gelişimine katkı sağlamaya devam eden 21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri yarışmasındaki başarısı gastronomi eğitimi konusundaki güçlü altyapısını bir kez daha gözler önüne serdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İsrail'in kalbi gece yarısı yine vuruldu
img

Erdoğan'dan 2025 asgari ücretiyle ilgili ilk açıklama
img

'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemen'deki Husiler İsrail'i gece yarısı yine vurdu
İsrail'in kalbi gece yarısı yine vuruldu
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
Fenerbahçe'den bedavaya gönderdiği yıldız, Mourinho'yu pişman etti
Fenerbahçe'den bedavaya gönderdiği yıldız, gittiği yerde şov yapıyor
Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia
Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasıyla ilgili çarpıcı iddia
Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor
Bankadan para çekimlerinde belge zorunluluğu geliyor

Son Dakika Haberleri

MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 memur zam oranı yüzde kaç olacak? Memur maaş zammı 2025 için belli oldu mu? Günlük GSS primi ne kadar oldu? 2025 GSS primi kaç TL? 25 Aralık tarihte bugün ne oldu? 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşu mu? EMEKLİ ZAM HABERLERİ! 2025 emekli zam oranı yüzde kaç olacak? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 25 Aralık Çarşamba Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? ASGARİ ÜCRET ARA ZAM | 2025 Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? ASGARİ ÜCRET 2025 BRÜT-NET ne kadar oldu? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı? Süper Lig 18. hafta maçları ne zaman? Süper Lig 18. hafta maç programı belli oldu mu? 25 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var? Mersin hava durumu | 25 Aralık Mersin'de bugün hava nasıl olacak? Mersin günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 25 Aralık Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.