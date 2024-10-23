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Düzce Üniversitesi Öğrencileri TRT Yarışmasında Ödül Kazandı

Düzce Üniversitesi Öğrencileri TRT Yarışmasında Ödül Kazandı
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Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ödül kazanan öğrencileri tebrik etti. Öğrencilerden Dilara Salman birincilik, Melisa İrem Güner ise ikincilik ödülüne layık görüldü.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ödül kazanan Düzce Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek tebrik etti.

Programa; Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk, İletişim ve Tanıtım Koordinatörü Öğretim Görevlisi Duygu Özdemir Cömert, Proje Danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Evren Günevi Uslu, Öğr. Gör. Murat Uslu, Öğr. Gör. Oğuzhan Duman, Öğr. Gör. Eray Ünal ile ödül kazanan Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri Dilara Salman ve Melisa İrem Güner katıldı.

Rektör Nedim Sözbir; TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda Video Haber kategorisinde "Yer Altında Temizlik" projesiyle birincilik ödülü kazanan Düzce Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Dilara Salman ile "Yüksek Gerilim" projesiyle ikincilik ödülü kazanan Düzce Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Melisa İrem Güner'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Geçen yıl yıl düzenlenen Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda Düzce Üniversitesi'nin hem birincilik hem üçüncülük ödülü kazandığını belirten Sözbir, bu yıl ise birincilik ve ikincilik ödüllerinin sahibi olan Düzce Üniversitesi'nin, medya ve iletişim alanında ülkemizin önde gelen üniversitesi haline dönüştüğünü vurguladı.

Birincilik ve ikincilik ödülünü kazanmanın oldukça zor olduğunu ama Düzce Üniversitesi'nin bunu başardığını dile getiren Nedim Sözbir, bu tablonun büyük bir başarı ve prestij olduğunun altını çizdi. Düzce Üniversitesi'nin sektörde çok önemli bir yer edindiğine işaret eden Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, ödül kazanan öğrencileri ve onlara danışmanlık yapan akademisyenleri tebrik ederek desteklerinin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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