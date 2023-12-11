Düzce Üniversitesi öğrencileri özel eğitim öğrencileriyle birlikte pizza yaptı

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencileri, özel eğitim öğrencileri ile birlikte pizza yaparak engelsiz bir yaşama dikkat çekti.

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencileri, özel eğitim öğrencileri ile birlikte pizza yaptı.

Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi Mutfak Sanatları Bölümü'nde, Gönül Yavuz İlkokulu ve Bahaettin Güçlü Ortaokulu Özel Eğitim Bölümü öğrencileriyle birlikte pizza yapan Yüksekokul 2. sınıf öğrencileri, engelsiz bir yaşama dikkat çekti.

Öğretim Görevlisi Vedat Kayış ve Özel Eğitim Öğretmeni Ali Kemal Bahadır'ın öncülüğünde "Engelleri Birlikte Aşıyoruz" anlayışı ile yapılan etkinlik, özel eğitim gören öğrencilerin hem pizza yapmayı öğrendikleri hem de eğlenceli vakit geçirdikleri bir gün oldu. - DÜZCE