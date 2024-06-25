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Düzce Üniversitesi Öğrencileri Braille Kitaplarını Görme Engellilere Hediye Etti

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Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğrencileri, Braille Okuma Yazma dersinde hazırladıkları braille yazılı çocuk hikaye kitaplarını Görme Engelliler İlkokulu'na hediye ettiler.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğrencileri, Braille Okuma Yazma dersinde hazırladıkları braille yazılı çocuk hikaye kitaplarını Görme Engelliler İlkokulu'na hediye ettiler.

Düzce Üniversitesi öğrencilerinden sosyal sorumluluk faaliyeti. Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğrencileri, ilkokul öğrencileri için sosyal sorumluluk faaliyetinde bulundu. Görme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kart öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte, Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencileri, Braille Okuma Yazma dersinde hazırladıkları braille yazılı çocuk hikaye kitaplarını Ankara Mitat Enç Görme Engelliler İlkokulu'na bağışladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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