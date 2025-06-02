Düzce Üniversitesi Öğrencileri Afet Teknolojileri Zirvesinde Birinci Oldu

Düzce Üniversitesi Öğrencileri Afet Teknolojileri Zirvesinde Birinci Oldu
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Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu öğrencileri, IROBIT adlı projeleriyle Afet Teknolojileri Zirvesi 2025'te birincilik ödülünü kazanarak 100 bin TL nakit ödül ve 1 milyon TL proje destek fonu elde ettiler.

Afet Teknolojileri Zirvesi 2025 kapsamında gerçekleştirilen ulusal yarışmada, Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu öğrencileri büyük bir başarıya imza attı. Düzce Üniversitesi öğrencileri, IROBIT adlı projeleriyle 100 bin TL nakit ödül ve 1 milyon TL proje destek fonunun da sahibi oldu.

Afet Teknolojileri Zirvesi, Türkiye'nin afetlere karşı hazırlıklı ve dirençli bir toplum olma hedefi doğrultusunda, teknoloji tabanlı çözümleri odağına alma, önleyici ve sürdürülebilir bir yaklaşımı yaygınlaştırma amacıyla organize ediliyor. "Önlem Almak, Kurtarmaktan Daha Etkilidir" mottosuyla düzenlenen etkinlikte, afetlere yönelik yenilikçi teknolojilerin geliştirildiği yarışmaya yaklaşık 400 proje başvurusu yapıldı. Yapılan ön değerlendirmeler sonucunda, bu projeler arasından 30 proje finale kalmaya hak kazandı.

Finale kalan projeler, yenilikçilik, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik, toplumsal katkı ve teknik yeterlilik gibi kriterler doğrultusunda alanında uzman jüri üyeleri tarafından puanlandı. Danışmanları Öğretim Görevlisi Dr. Süleyman Çeven rehberliğinde, Düzce Üniversitesi öğrencileri Sinan Kotan ve Derin Cumali Demirkanlı tarafından geliştirilen IROBIT adlı proje, en yüksek puanı alarak birincilik ödülüne layık görüldü.

IROBIT, yapay zeka destekli, uzaktan kontrollü bir yangın tespit ve müdahale robotu olarak tasarlandı. Afet anı ve sonrası için hızlı müdahale imkanı sağlayan bu yenilikçi sistem, hem teknik başarısı hem de toplumsal katkı potansiyeliyle dikkat çekti.

Yarışmada birinciliği elde eden Düzce Meslek Yüksekokul ekibi, aynı zamanda 100 bin TL nakit ödül ve 1 milyon TL proje destek fonunun da sahibi oldu. Düzce Üniversitesi öğrencilerine ödülleri yarışma sonunda düzenlenen törende İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu tarafından takdim edildi.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizi ve danışman akademisyenimizi tebrik ediyor; bu değerli başarılarının, gelecekteki yenilikçi çalışmalara da ilham kaynağı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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