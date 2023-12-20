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Düzce Üniversitesi Öğrenci Senato Toplantısı Yapıldı

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Düzce Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı tarafından düzenlenen Öğrenci Senato Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda öğrencilere daha fazla ulaşabilmek ve onlarla daha yakından ilgilenmek amacıyla Öğrenci Dekanlığı'nın kurulduğu belirtildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı tarafından bu yıl ilki düzenlenen Öğrenci Senato Toplantısı yapıldı.

Rektörlük Çalıştay Salonunda ki programa; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Ali Öztürk, Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, Öğrenci Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Duman ve öğrenciler katıltıldı.

"Kendimizi güncelliyoruz"

Öğrenci Dekanı Mustafa Koç, öğrencilere daha fazla ulaşabilmek ve onlarla daha yakından ilgilenebilmek amacıyla Öğrenci Senatosu Toplantısı'nın devamının geleceğini dile getirdi. Bu amaçla Öğrenci Dekanlığı'nın kurulduğunu belirten Koç, "Kendimizi güncelliyoruz" diyerek bütün birimlerle iş birliği içerisinde olduklarını da sözlerine ekledi.

"Sizleri hayata hazırlıyoruz"

Rektör Nedim Sözbir; öğrencilere verdikleri eğitim-öğretim hizmetinin yanında onları hayata da hazırladıklarını ifade etti. Öğrencilerin daha iyi gelişmesi, bilinçlenmesi için çabaladıklarını dillendiren Sözbir, "Ne kadar çok güçlü insan varsa o kadar güçlüyüz. Biz sizleri daha iyi tanıyarak, daha çok yardımcı olarak sizlerin daha güçlü olmanızı ve daha iyi bir ortamda eğitim görmenizi istiyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantılar sürecek

Öğrenci Senatosu toplantıları ile Düzce Üniversitesi'nde öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek, karar alma ve yönetim süreçlerine öğrencilerin etkin katılımlarını sağlamak, üst yönetim ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim ağı oluşturmak. Öğrencilerin sorun, istek ve beklentilerini belirleyerek üst yönetime iletmelerini sağlamak, iç paydaş olarak öğrencilerin kalite ve akreditasyon süreçlerine etkin katılımlarını sağlamak ve onların eğitim, sağlık, spor gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak amaçlı çalışmalar hayata geçirilmesi planlanıyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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