Düzce Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı Hakkında Merak Edilenler Programı Gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi ve Öğrenci Dekanlığı iş birliğiyle düzenlenen 'Öğrenci Dekanlığı Hakkında Merak Edilenler' adlı program gerçekleştirildi. Programda öğrenci dekanlığı hakkında bilgilendirme sunumları yapıldı ve öğrencilerin soruları cevaplandı.

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi ve Öğrenci Dekanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Öğrenci Dekanlığı Hakkında Merak Edilenler" adlı program gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda ki programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, dekanlık olarak alt birimleri kurduklarını, yönergeyi oluşturduklarını belirterek artık sahaya inme zamanının geldiğini ifade etti. Öğrencilerin sorunlarını çözmek, dilek ve temennilerini dinlemek için programı düzenlediklerini söyleyerek etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Öğrenci Dekanlığı'nı öğrencilere daha iyi hizmet sunmak için kurduklarına işaret ederek, her zaman öğrencilerin yanında olduklarını sözlerine ekledi. Ayrıca Rektörlük İletişim Merkezi'ni (RİMER) de kurduklarına dile getiren Genç, öğrencilerin fikir ve önerilerini beklediklerini ifade etti.

Dr. Öğretim Üyesi Senem Çolak Yazıcı, Öğrenci Dekanlığı hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Öğrenci Dekanlığı'nın öğrencilerin kişisel, mesleki ve akademik gelişimlerine katkı sunmak için kurulduğunu söyleyen Yazıcı, Öğrenci Dekanlığı'nın; amacı, faaliyetleri, yönergesi, organları, ölçme ve değerlendirme çalışmalarıyla ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Duman ise kampüs yaşamının daha güzelleştirilmesi adına yürütecekleri faaliyetler, hem akademisyenlerden hem de öğrencilerden gelen taleplerin üst makamlara iletilmesi hususlarında bilgiler paylaştı.

Son bölümünde Öğretim Görevlisi Zeynep Kömür yönetiminde Öğrenci Senatosu ve Öğrenci Dekanlığı'na başvuru konuları başta olmak üzere Düzce Üniversitesi öğrencilerinden gelen sorular cevaplandı. - DÜZCE