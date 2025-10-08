Düzce Üniversitesi'nden Öğrencilere Kariyer Yöntemleri

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Hoş Geldiniz Buluşması: Rektörümüz Öğrencilerle adlı program gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda programa Rektör Nedim Sözbir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Ali Öztürk, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Rektör Danışmanı Prof. Dr. İsmail Karagöz, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahim Aydın, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enver Bozdemir, Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Etem Gürel, akademik ve idari personel ile Düzce Üniversitesi öğrencileri katıldı.

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Senem Çolak Yazıcı'nın sorularını yanıtlayan Rektör Sözbir, eğitim ve kariyer hayatıyla ilgili bilgiler paylaşarak sözlerine başladı. Öğrencilerin üniversite yıllarını verimli geçirmesi için yol gösterici tavsiyelerde bulunan Nedim Sözbir, üniversite hayatının her saniyesinin önemli olduğunu dile getirerek, not ortalamasını yüksek tutmanın altını çizdi. Ders notlarının yanında konuyla ilgili kitapları okumanın öğrenmeyi pekiştirdiğine dikkat çeken Sözbir, disiplinli çalışmanın başarıyı beraberinde getirdiğini sözlerine ekledi.

Sosyal transkript uygulamasıyla öğrencilere büyük katkı

Akademik bilginin yanı sıra öğrencilerin sosyal yönlerini de geliştirmelerinin gerekli olduğunu söyleyen Sözbir, Düzce Üniversitesi'nin bu kapsamda hayata geçirdiği Sosyal Transkript uygulamasıyla; öğrencilerin toplumsal katkı, sosyal sorumluluk ve kişisel gelişim alanlarındaki faaliyetlerinin, resmi ve doğrulanabilir bir belgeyle kayıt altına alınarak mezuniyet sürecinde akademik transkripte ek olarak sunulacağını ifade etti.

TEKNOFEST 2025'te Türkiye birincisi

Öğrencilerin üniversite hayatında proje yapmalarının da önemini vurgulayan Rektör Sözbir, Düzce Üniversitesi'nin destek ve teşvikleri sonucunda, TEKNOFEST 2025'te; HAREZMİ DGM Takımının, Model Uydu Yarışması'nda Türkiye birincisi, Mekatronik Teknolojileri Topluluğu (MEKATEK) öğrencilerinden oluşan MEKATEK Kar-Mhal DGM Takımının da yine Sürü İHA Yarışması'nda Türkiye birincisi olduğunu belirtti.

Teknoloji sokağı

Öğrencileri proje yapmaya daha fazla teşvik etmek için Teknoloji Sokağı oluşturacaklarını ifade eden Sözbir, proje başarılarının iş hayatında öğrencileri her zaman bir adım öne taşıyacağını dillendirdi.

İş bulma süresinin en kısa olduğu üniversiteler arasında 13.

Nitelikli eğitimi, donanımlı akademik kadrosuyla Düzce Üniversitesi'nin, Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nda, mezunların yurt içi ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu üniversiteler arasında 13. sırada bulunduğunu ifade eden Sözbir, bu başarının Düzce Üniversitesi'nin eğitim kalitesini de gösterdiğini vurguladı.

Hikmetli bilgi, akıl ve cesaretin birleşimiyle başarının geldiğini söyleyen Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayarak sözlerini sonlandırdı. - DÜZCE