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Düzce Üniversitesi'nden Öğrencilere Çorba İkramı

Düzce Üniversitesi'nden Öğrencilere Çorba İkramı
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Düzce Üniversitesi, final sınavları haftasında öğrencilere çorba ikram ederek moral desteği sundu. Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, sağlıklı beslenmenin başarıda önemli rol oynadığını vurguladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi, final sınavları haftasında öğrencilere çorba ikramına başladı.

Final sınavları haftasının ilk gününde Öğrenci Merkezi'ni ziyaret ederek gençlerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, öğrencilerle sohbet ederek çorba ikramında bulundu. Öğrencilere, final haftasının stresli atmosferinde fiziksel ve psikolojik sağlıklarına dikkat etmelerinin önemini vurgulayan Sözbir, sağlıklı beslenmenin başarıda büyük rol oynadığını ifade etti. Öğrencilerin sınav dönemini başarılı bir şekilde geçirebilmeleri adına gerekli desteği sunan ve üniversite olarak her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Rektör Nedim Sözbir, bu tür etkinlikler ile öğrencilerin akademik hayatına katkı sağlamanın yanında Düzce Üniversitesi'nin sosyal sorumluluk anlayışının da pekiştiğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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