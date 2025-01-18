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Düzce Üniversitesi'nden Miniklere Sevgi Dolusu Hediye

Düzce Üniversitesi'nden Miniklere Sevgi Dolusu Hediye
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Düzce Üniversitesi Genç Ofis, 'Sevgi İlmekleri' projesiyle öğrencilerin ördüğü bereleri Çalıcuma İlkokulu öğrencilerine hediye etti. Proje, sosyal sorumluluk bilinci geliştirmeyi hedefliyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Düzce Üniversitesi Genç Ofis, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. "Sevgi İlmekleri" projesi kapsamında üniversite öğrencileri, kendi elleriyle ördükleri bereleri Çalıcuma İlkokulu'nda eğitim gören minik kardeşlerine hediye etti.

Etkinlikte, çocuklar hem karnelerini almanın mutluluğunu yaşadı hem de üniversiteli abla ve ağabeylerinden gelen bu özel hediyelerle sevindi. Proje, gençlerin topluma faydalı bireyler olarak dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştirmesini amaçlarken, minik öğrencilerin yüzlerinde sıcak bir tebessüm oluşturdu.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gönüllü Gençlik Lideri Ünzile Doğan; bu tür projelerin devam edeceğini belirterek gençlerin sosyal sorumluluk bilincine katkı sağladığını ifade etti. Sevgi dolu ilmeklerle hazırlanan bu hediyeler, üniversiteli gençlerin yüreklerinden çocukların kalplerine dokundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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