Düzce Üniversitesi'nden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Anlamlı Etkinlik

Düzce Üniversitesi Genç KADEM Topluluğu öğrencileri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Düzce Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen Düzce Üniversitesi öğrencileri, kadına yönelik şiddete karşı dikkat çekmek ve bilinç oluşturmak amacıyla turuncu balonları gökyüzüne uçurdu. Birleşmiş Milletler kadınların aile içinde, sokakta, okulda, iş yerinde ve özel hayatında maruz kaldığı şiddete dikkat çekmek amacıyla, 1999 yılında 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan etmişti.

Genç KADEM Topluluğu öğrencileri de kadına yönelik şiddet başta olmak üzere şiddetin her türlüsüne karşı çıkmak ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla bu güne özel bir etkinlik düzenledi.

Kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğunun ifade edildiği etkinlikle, "şiddete karşı hep birlikte" mücadelenin önemine yönelik anlamlı bir mesaj verildi. - DÜZCE