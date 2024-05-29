Düzce Üniversitesi'nde Yabancı Uyruklu Öğrenciler Ülkelerini Tanıttı

Düzce Üniversitesi'nde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler ülkelerinin tanıtımını yaptı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Düzce Üniversitesi içerisinde kurulan 'Genç Ofis' çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, yurt dışından gelen öğrenciler, Genç Ofis'te kendi ülkelerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Yemen'den Sudan'a kadar okulda okuyan öğrencilerin bilgilerini paylaştığı ülkeler, katılımcılar tarafından daha yakından tanındı. - DÜZCE