Düzce Üniversitesi'nde Ulusal Staj Programı Konferansı Düzenlendi

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Ulusal Staj Programı Hakkında Merak Edilenler" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Gençlerin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj imkanlarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı (USP) başlatılmıştı. Program aracılığıyla gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kariyer imkanlarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkanının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Senem Çolak Yazıcı, hem yüz yüze hem de online olarak Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda yaptığı sunumda, öğrencilere Ulusal Staj Programı hakkında bilgiler verdi. Bu programdan kimlerin faydalanabildiğini ve şartların neler olduğunu dillendiren Yazıcı, öğrencilerin katılmış olduğu faaliyetleri belgelendirerek Kariyer Kapısı üzerinden sisteme yüklediğini belirtti. Bu belgeler üzerinden puanlama yapılarak öğrencilerin firmalardan staj imkanı elde ettiğini ifade eden Yazıcı, son başvuru tarihinin 10 Mart olduğunu da vurgulayarak sözlerini sonlandırdı. - DÜZCE