Düzce Üniversitesi'nde özgeçmiş hazırlama teknikleri etkinliği düzenlendi

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen özgeçmiş hazırlama teknikleri başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi, Fatih Sultan Mehmet Amfisi'nde Programda Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Senem Çolak Yazıcı, katılımcılara etkili özgeçmişin nasıl hazırlanacağı konusunda detaylı bilgiler aktardı. Özgeçmişin istihdam deneyimi, eğitim ve kişisel geçmişin bir göstergesi olduğunu aktaran Yazıcı, özgeçmişlerin belli bir iş türü için işverene sunulması gereken bir araç olduğunu ifade etti.

İnsan kaynakları yetkililerinin bir özgeçmişi ortalama altı saniye içinde incelediğini vurgulayan Yazıcı, etkili bir şekilde hazırlanan özgeçmişte niteliklerin, becerilerin, hedeflerin, deneyimlerin ve başvurulan iş ile ilgili diğer özelliklerin açık ifadeli, kolay anlaşılan, etkileyici, fark edilebilir, kurallara göre uygun bir şekilde hazırlanmasının önemli olduğunu söyledi.

Özgeçmiş hazırlanırken dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında detaylı bilgiler paylaşan Yazıcı, bir özgeçmişte olması zorunlu olan konuları hazırlanmış örnek özgeçmişler üzerinden anlattı.

Adayların iş görüşmelerine gitmeden önce iş için başvurulan kurum veya şirket hakkında bilgi sahibi olmasının ve üniversitede eğitim-öğretim dönemlerinde öğrenci kulüplerinde aktif bir şekilde rol almasının işveren açısından önemli görüldüğünü dile getiren Yazıcı, katılımcılara iş arama motorları hakkında da bilgiler aktardı.

Program soru-cevap bölümüyle son buldu. - DÜZCE