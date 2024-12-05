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Düzce Üniversitesi'nde Mobilya Sektörü Buluşması Gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi'nde Mobilya Sektörü Buluşması Gerçekleştirildi
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Düzce Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, mobilya imalat çözümlerine yönelik bir etkinlik düzenledi. İnşaat Mühendisi Hacer Aylı, öğrencilere sektör deneyimlerini ve ADEKO paket programını tanıttı. Eğitim, mobilya tasarım ve üretim süreçlerine dair pratik bilgiler sundu.

Düzce Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencileri sektörde çalışan profesyonellerle bir araya getirmeyi amaçlayan sektör buluşmaları programında panel ve mobilya imalat çözümleri etkinliği gerçekleştirildi.

Düzce MYO Bilgisayar Laboratuvarında gerçekleştirilen mobilya sektörü ve kullanılan paket programlarına yönelik düzenlenen eğitime konuşmacı olarak katılan İnşaat Mühendisi Hacer Aylı; mobilya sektöründeki deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak panel mobilya imalatında kullanılan ADEKO paket programını tanıttı. Mobilya tasarım ve üretim süreçlerine yönelik pratik bilgilerin aktarıldığı eğitimde; sektörün yenilikçi uygulamalarına da değinen Hacer Aylı, öğrencilere hem teorik bilgilerini paylaştı hem de sektörle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

İç Mekan Tasarımı ile İnşaat ve Mimarlık Bölümü öğrencilerinin yoğun katılım sağladığı programda MYO Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Seymen Çiftçi, Hacer Aylı'ya teşekkür belgesi takdim etmesiyle son buldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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