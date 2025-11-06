Haberler

Düzce Üniversitesi'nde Merhamet Paneli Gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen 'Mevlid-i Nebi Yılı: Bir Değer Olarak Merhamet' panelinde, merhametin önemi ve toplumsal sürekliliği üzerine konuşmalar yapıldı. Konuşmacılar arasında, merhametin ailedeki yeri ve hayatımızdaki önemi vurgulandı.

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "Mevlid-i Nebi Yılı: Bir Değer Olarak Merhamet" başlıklı panel, Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Panele; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ertuğrul, Düzce İl Müftüsü Osman Aydın, çok sayıda akademisyen ve öğrenciler katılım sağladı.

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Menekşe'nin moderatörlüğünde gerçekleşen programda; Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Görgülü "Ailede Merhamet ve Merhamet Eğitimi", Dr. Öğr. Üyesi Kenan Karagöz "Rahmet Peygamberi Hz. Muhammet", Düzce İl Müftüsü Osman Aydın ise "Sosyal İlişkilerde Merhamet" başlıkları ile konuşmacı olarak yer aldı.

Panelin ilk konuşmacısı Doç. Dr. Faruk Görgülü konuşmasına, "merhametsizliğin en acı örneği" olarak nitelendirdiği Gazze'de yaşanan zulmü hatırlatarak başladı. Merhametin Allah tarafından insanın kalbine yerleştirilen ilahi bir duygu olduğunu belirten Görgülü, "Merhamete önce kendimizden başlamalıyız. Gönlümüzden öfkeyi, kıskançlığı ve kini çıkarmalıyız. Erdemin ve başarının gerçek ölçüsü rekabet değil, merhamettir" ifadelerini kullandı.

Panelin ikinci konuşmacısı Dr. Öğr. Üyesi Kenan Karagöz, merhametin Peygamber Efendimizin hayatının her döneminde var olduğunu vurguladı. Türkçede merhametin çoğu zaman "acımak" kelimesiyle eş anlamlı kullanıldığını ancak aslında "sahip çıkmak, korumak ve değer vermek" anlamlarını taşıdığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Kenan Karagöz konuşmasında, Hz. Muhammed'in hayatından örnek olaylar ve ibretlik hikayelerle merhamet anlayışını anlattı.

Panelin son konuşmacısı Düzce İl Müftüsü Osman Aydın ise, merhametin bireysel ve toplumsal huzurun temeli olduğuna dikkat çekti. "Sosyal ilişkilerde merhametin hakim olması, insanın rahmetle bağ kurmasına bağlıdır. Merhamet bize hem dünyada hem ahirette huzur kazandırır" ifadeleri ile konuşmasına devam eden Osman Aydın, sosyal yaşamda merhametin en güzel örneklerinden birinin selamlaşmak olduğunu belirterek, "Kendisi için istediğini kardeşi için istemeyen, gerçek mümin olamaz" hadisini hatırlatarak konuşmasını tamamladı.

Panel, teşekkür belgesi takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
