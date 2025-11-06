Düzce Üniversitesi'nde Korunan Alanlara Dikkat Çekildi

Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından, Bağ, Bahçe, Çiçek Konferansları-XIV kapsamında düzenlenen "Korunan Alanlardaki Ziyaretçi Baskıları-Cennet Gibi Doğa Cehennem Gibi Sonuçlar" başlıklı konferans, Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi Müzesi ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

"Yaşadığımız Çevredeki Biyolojik Çeşitliliği Keşfet: Biyolojik Çeşitliliğin Farkında mıyız?" temalı programa; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aybike Ayfer Karadağ, Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy, akademik ve idari personeli ile öğrencileri katıldı.

Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy, Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu ile birçok projede birlikte çalıştıklarını ifade ederek, ekip olarak yaptıkları bilimsel projelerde, doğanın artık alarm verdiğini dile getirdi.

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ise yaptığı konuşmada, uzun bir planlama ve çalışmaların ardından kurdukları Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi'nde, bu tür etkinlikleri düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirtti. Prof. Dr. Necmi Aksoy ile Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu başta olmak üzere büyük bir özveriyle Botanik Bahçesi'nin kurulumunda emeği geçenlere teşekkür eden Prof. Dr. İlhan Genç, verimli bir program olmasını temenni etti.

Programın davetli konuşmacısı Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, "Korunan Alanlardaki Ziyaretçi Baskıları-Cennet Gibi Doğa Cehennem Gibi Sonuçlar" başlıklı sunumunda; Türkiye'de korunan alanlar, koruma alanlarında zonlama, erozyon ve toprak kayıpları, istilacı türler ve korunan alanların planlanması ve korunma yöntemleri gibi konulara değindi.

Konuyla ilgili önemli bilgi ve tespitler paylaşan Müderrisoğlu, "Tabiat parkı, milli parklar, doğa koruma alanları ve tabiat anıtlarının bir koruma planı var. Ancak bilinçli olmayan kişiler tarafından bu alanlara maalesef zarar verilmektedir. Bitki örtüsü değişmekte ve buralarda toprak kaybı ve erozyon sonucunda istilacı türler koruma alanlarını istila etmektedir. Koruma alanlarında planlanan alanların dışına çıkılmamalı, ses, gürültü, ateş ve ışık yakmamaya dikkat etmelidir. Planlama yapılırken insanlar için değil, o alandaki yaban hayatına göre planlama yapılmalıdır" şeklinde konuştu.