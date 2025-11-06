Haberler

Düzce Üniversitesi'nde Korunan Alanlara Dikkat Çekildi

Düzce Üniversitesi'nde Korunan Alanlara Dikkat Çekildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 'Korunan Alanlardaki Ziyaretçi Baskıları-Cennet Gibi Doğa Cehennem Gibi Sonuçlar' konferansında, korunan alanların korunması ve ziyaretçi etkileri ele alındı. Uzmanlar, bilinçsiz ziyaretçilerin bu alanlara zarar verdiğini belirtti.

Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından, Bağ, Bahçe, Çiçek Konferansları-XIV kapsamında düzenlenen "Korunan Alanlardaki Ziyaretçi Baskıları-Cennet Gibi Doğa Cehennem Gibi Sonuçlar" başlıklı konferans, Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi Müzesi ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

"Yaşadığımız Çevredeki Biyolojik Çeşitliliği Keşfet: Biyolojik Çeşitliliğin Farkında mıyız?" temalı programa; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aybike Ayfer Karadağ, Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy, akademik ve idari personeli ile öğrencileri katıldı.

Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy, Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu ile birçok projede birlikte çalıştıklarını ifade ederek, ekip olarak yaptıkları bilimsel projelerde, doğanın artık alarm verdiğini dile getirdi.

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ise yaptığı konuşmada, uzun bir planlama ve çalışmaların ardından kurdukları Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi'nde, bu tür etkinlikleri düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirtti. Prof. Dr. Necmi Aksoy ile Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu başta olmak üzere büyük bir özveriyle Botanik Bahçesi'nin kurulumunda emeği geçenlere teşekkür eden Prof. Dr. İlhan Genç, verimli bir program olmasını temenni etti.

Programın davetli konuşmacısı Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, "Korunan Alanlardaki Ziyaretçi Baskıları-Cennet Gibi Doğa Cehennem Gibi Sonuçlar" başlıklı sunumunda; Türkiye'de korunan alanlar, koruma alanlarında zonlama, erozyon ve toprak kayıpları, istilacı türler ve korunan alanların planlanması ve korunma yöntemleri gibi konulara değindi.

Konuyla ilgili önemli bilgi ve tespitler paylaşan Müderrisoğlu, "Tabiat parkı, milli parklar, doğa koruma alanları ve tabiat anıtlarının bir koruma planı var. Ancak bilinçli olmayan kişiler tarafından bu alanlara maalesef zarar verilmektedir. Bitki örtüsü değişmekte ve buralarda toprak kaybı ve erozyon sonucunda istilacı türler koruma alanlarını istila etmektedir. Koruma alanlarında planlanan alanların dışına çıkılmamalı, ses, gürültü, ateş ve ışık yakmamaya dikkat etmelidir. Planlama yapılırken insanlar için değil, o alandaki yaban hayatına göre planlama yapılmalıdır" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler

İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Ronaldo satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var

Satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Beşiktaş'a 3 kötü haber birden

Beşiktaş'ın yüzü gülmüyor! 3 kötü haber birden daha
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.