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Düzce Üniversitesi'nde Kariyer Planlama Etkinliği Gerçekleştirildi

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Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Kariyer Planlama Uygulaması' ve 'Kariyer Planlamada Yapılan Hatalar ve Kariyer Engelleri' başlıklı etkinlik gerçekleştirildi. Öğretim görevlileri Nurten Merdivenci ve Yasemin Olğaç Akar, öğrencilerle iş hayatına hazırlama ve kariyer planlaması konularında konuşma gerçekleştirdi.

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Kariyer Planlama Uygulaması" ve "Kariyer Planlamada Yapılan Hatalar ve Kariyer Engelleri" başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi'nden Öğretim Görevlileri Nurten Merdivenci ve Yasemin Olğaç Akar; Düzce Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek iş hayatına hazırlama ve bu konuda bilinçlendirme amacıyla konuşma gerçekleştirildi. Kendi hayatlarından da örnekler vererek konuşmaya dahil olan öğrenciler, iş hayatına adım atarken ve sonraki süreçlerde neler yapacaklarına dair düşüncelerini paylaştı.

Nurten Merdivenci, "Kariyer Planlama Uygulaması" başlıklı sunumuna başlamadan önce öğrencilerle mini bir test yaparak onlara kendilerini değerlendirme fırsatı tanıdı. Bu süreçte cv hazırlama ve dilekçe yazma üzerinde duran Merdivenci, cv'ye eklenen sertifikaların da önemli yer tuttuğunu belirtti. Sertifikaların, öğrencilerin almak istediği eğitimleri tamamlamasının ardından hangi sitelerden ve kurumlardan temin edilebileceğini de sözlerine ekledi. Öğrencilere staj ve iş deneyimlerinin önemli yer tuttuğunu söyleyen Nurten Merdivenci, kendini ifade edebilmenin de önemli olduğunu vurguladı.

Yasemin Olğaç Akar ise "Kariyer Planlamada Yapılan Hatalar ve Kariyer Engelleri" başlıklı sunumda kariyer planlamasının ne olduğunu açıklayarak, geçici çözüm yolları üretmek yerine daha kalıcı ve işe yarar çözümler üretmek gerektiğini sözlerine ekledi. Hatalardan yapılan kazanımların da önemli olduğunun altını çizen Akar, bir hedef belirleyerek bu hedefler doğrultusunda ilerlemenin kişinin kendi kariyeri için daha sağlıklı olduğunu dile getirdi. Bu süreçte en önemli şeyin kendine güven olduğunu da vurgulayarak sözlerini sonlandırdı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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