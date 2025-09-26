Düzce Üniversitesi'nde 'Kampüste Hayat Var' Etkinliği Gerçekleşti

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Kampüste Hayat Var: SKS ile İlk Buluşma" etkinliği, Kariyer Merkezi sosyal medyası üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Kariyer Danışmanı Öğr. Gör. Zeynep Kömür'ün yönetimini üstlendiği programda, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Havva Pınar Kumral konuşmacı olarak yer aldı. Kumral, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın temel hedefinin öğrencilerin üniversite yaşamını daha sağlıklı, güvenli ve verimli bir şekilde sürdürmelerini sağlamak olduğunu belirterek; yemek, burs ve yardım imkanları, psikolojik danışmanlık, spor tesisleri ve öğrenci toplulukları gibi hizmetlere ilişkin kapsamlı bilgiler paylaştı.

Düzce Üniversitesi'nin ihtiyaç sahibi öğrenciler için yemek bursu, giyim desteği ve kısmi zamanlı çalışma imkanları sunduğunu vurgulayan Kumral, bu hizmetlerden yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuru süreçlerini üniversite ve SKS'nin resmi web sayfaları üzerinden takip edebileceklerini ifade etti.

Düzce Üniversitesi'nde yürütülen kısmi zamanlı çalışma programına da değinen Kumral, öğrencilerin akademik birimlerde ve idari bölümlerde görev alarak hem deneyim kazandıklarını hem de maddi destek elde edebildiklerini aktardı.

SKS bünyesinde faaliyet gösteren Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi hakkında da bilgi veren Kumral, burada öğrencilere bireysel danışmanlık, grup çalışmaları ve seminerler yoluyla psikososyal destek sağlandığını belirtti. Bu hizmetten yararlanmak isteyen öğrencilerin birimin web sayfası üzerinden randevu alarak başvuruda bulunabileceklerini söyledi.

Ayrıca, üniversitede aktif olarak çalışan öğrenci topluluklarının gençlerin sosyal ve kültürel gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini, spor hizmetleri kapsamında ise spor salonları, açık alan tesisleri ve yüzme havuzunun randevu sistemiyle öğrencilere sunulduğunu dile getirdi.

Konuşmasının sonunda Düzce Üniversitesi Öğrenci Festivali (DÜFEST) hakkında da bilgi veren Kumral, konserlerden atölyelere, spor turnuvalarından kültürel organizasyonlara uzanan bu büyük festivalin, yıl boyunca öğrencilerin biriktirdiği enerjiyi paylaşmalarını sağlayan en renkli ve en çok beklenen etkinliklerden biri olduğunu vurguladı. - DÜZCE